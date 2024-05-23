"Аталанта" сенсационно разгромила "Байер" и выиграла Лигу Европы (видео)

"Бергамаски" завоевали первый еврокубок в своей истории, прервав рекордную беспроигрышную серию леверкузенского клуба.

Итальянская "Аталанта" стала победителем Лиги Европы сезона-2023/24. В финале турнира команда из Бергамо разбила немецкий "Байер" со счетом 3:0 .

Решающая игра за трофей состоялась в ирландском Дублине на стадионе "Авива". Героем поединка стал нигерийский форвард Адемола Лукман, оформивший хет-трик.

В первом тайме Лукман на 12-й минуте открыл счет в матче после прострела Давиде Дзаппакосты, а на 26-й минуте выполнил сольный проход и забил ударом в дальний угол.

Во второй половине встречи Адемола в третий раз поразил ворота соперника. На 75-й минуте ему ассистировал Джанлука Скамакка.

Интересно, что Лукман – первый игрок, которому удалось сделать хет-трик в одноматчевом финале Лиги Европы (ранее – Кубок УЕФА).

Обзор матча "Аталанта" – "Байер"

Таким образом, "Аталанта" впервые за 117-летнюю историю клуба выиграла еврокубок. Это лишь второй крупный трофей для "Богини" – первым был Кубок Италии в сезоне-1962/63. Также это первый трофей в карьере главного тренера "бергамасков" Джан Пьеро Гасперини.

Отметим, что своей победой в финале "Аталанта" прервала абсолютно рекордную для европейского футбола беспроигрышную серию леверкузенцев во всех турнирах, которая составляла 51 матч.

"Фармацевты" упустили возможность оформить требл по итогам этого сезона. Ранее "Байер" впервые в клубной истории стал чемпионом Бундеслиги. Завершат сезон подопечные Хаби Алонсо 25 мая финальным матчем Кубка Германии с представителем второго дивизиона "Кайзерслаутерном".

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