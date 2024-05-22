УЕФА определил места проведения финалов еврокубков в сезоне-2025/26

Решающий матч Лиги чемпионов-2025/26 состоится на "Пушкаш-Арене" в Будапеште.

Европейский футбольный союз (УЕФА) определился с хозяевами финальных матчей еврокубковых турниров в сезоне 2025/26.

Как сообщается на официальном сайте организации, финал Лиги чемпионов-2025/26 состоится на "Пушкаш-Арене" в Будапеште.

Решение о финале ЛЧ сезона-2026/27 будет принято до сентября, поскольку УЕФА ожидает информацию от Федерации футбола Италии о планах реконструкции стадиона "Сан-Сиро" в Милане.

Финал Лиги Европы-2025/26 состоится на "Бешикташе Парк" в Стамбуле. Эта же арена примет решающий матч Лиги конференций-2026/27.

Право провести еще два финальных матча еврокубков получила Германия. Лейпциг стал хозяином финала Лиги конференций-2025/26, а Франкфурт примет финал Лиги Европы-2026/27.

Напомним, финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне – дортмундская "Боруссия" сразится с мадридским "Реалом". А решающий матч в следующем сезоне ЛЧ примет "Альянц-Арена" в Мюнхене.

Читайте также:

Аталанта – Байер: где смотреть и ставки букмекеров на финал Лиги Европы

Мудрик остался без тренера: "Челси" неожиданно распрощался с Почеттино

Официально: легендарный футболист "Реала" завершит карьеру после Евро-2024