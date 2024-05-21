Аталанта – Байер: где смотреть и ставки букмекеров на финал Лиги Европы

Решающий поединок второго по престижности еврокубка состоится 22 мая в Дублине.
В среду, 22 мая, итальянская "Аталанта" и немецкий "Байер" встретятся в финальном матче Лиги Европы сезона-2023/24.
Решающая игра за трофей состоится в ирландском Дублине на стадионе "Авива". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
На пути в финал "Аталанта" в плей-офф прошла португальский "Спортинг" (1:1, 2:1), английский "Ливерпуль" (3:0, 0:1) и французский "Марсель" (1:1, 3:0).
"Байер" добрался до решающего матча второго по престижности еврокубка, выбив из турнира азербайджанский "Карабах" (2:2, 3:2), английский "Вест Хэм" (2:0, 1:1) и итальянскую "Рому" (2:0, 2:2).
Где смотреть матч Аталанта – Байер
На территории Украины финальный матч Лиги Европы между "Аталантой" и "Байером" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.
Прогнозы букмекеров на матч Аталанта – Байер
Фаворитом финального поединка Лиги Европы букмекеры считают леверкузенский клуб. На победу подопечных Хаби Алонсо в основное время принимаются ставки с коэффициентом 1,87. Ничья – 3,75. Выигрыш "бергамасков" по итогам 90 минут матча – 4,50.
На триумф "фармацевтов" с учетом возможных экстра-таймов и серии пенальти можно поставить с коэффициентом 1,44. Завоевание трофея "Богиней" – 2,85.
Добавим, что рекордная для европейского футбола беспроигрышная серия леверкузенцев во всех турнирах составляет уже 51 поединок.
В этом сезоне "Байер" может оформить требл. "Фармацевты" уже завоевали первый в клубной истории чемпионский титул Бундеслиги, а 25 мая сыграют с представителем второго дивизиона "Кайзерслаутерном" в финале Кубка Германии.
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