Аталанта – Баєр: де дивитися і ставки букмекерів на фінал Ліги Європи

Вирішальний поєдинок другого за престижністю єврокубку відбудеться 22 травня у Дубліні.

У середу, 22 травня, італійська "Аталанта" та німецький "Баєр" зустрінуться у фінальному матчі Ліги Європи сезону-2023/24.

Вирішальна гра за трофей відбудеться в ірландському Дубліні на стадіоні "Авіва". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

На шляху до фіналу "Аталанта" у плейоф пройшла португальський "Спортинг" (1:1, 2:1), англійський "Ліверпуль" (3:0, 0:1) та французький "Марсель" (1:1, 3:0).

"Баєр" дістався вирішального матчу другого за престижністю єврокубку, вибивши з турніру азербайджанський "Карабах" (2:2, 3:2), англійський "Вест Гем" (2:0, 1:1) та італійську "Рому" (2:0, 2:2).

Де дивитися матч Аталанта – Баєр

На території України фінальний матч Ліги Європи між "Аталантою" та "Баєром" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Аталанта – Баєр

Фаворитом фінального поєдинку Ліги Європи букмекери вважають леверкузенський клуб. На перемогу підопічних Хабі Алонсо в основний час приймаються ставки з коефіцієнтом 1,87. Нічия – 3,75. Виграш "бергамасків" за підсумками 90 хвилин матчу – 4,50.

На тріумф "фармацевтів" з урахуванням можливих екстратаймів та серії пенальті можна поставити з коефіцієнтом 1,44. Завоювання трофею "Богинею" – 2,85.

Додамо, що рекордна для європейського футболу безпрограшна серія леверкузенців у всіх турнірах складає вже 51 поєдинок.

Цього сезону "Баєр" може оформити требл. "Фармацевти" вже завоювали перший в клубній історії чемпіонський титул Бундесліги, а 25 травня зіграють з представником другого дивізіону "Кайзерслаутерном" у фіналі Кубка Німеччини.

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