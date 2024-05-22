"Питання розглядається": у Польщі обговорюють можливість збиття ракет РФ

Речник МЗС Польщі зазначив, що спеціалісти з міжнародного права мають дати свою оцінку щодо того, які правові наслідки може нести цей крок.

У Польщі з технічної та юридичної точок зору розглядають питання щодо залучення систем ППО країни до збиття російських ракет поблизу кордонів країни, але жодних рішень з цього приводу не ухвалено.

Про це сказав речник МЗС Польщі Павел Вронський, повідомляє "Укрінформ".

Під час обговорення заяви президента України Володимира Зеленського і очільника МЗС Дмитра Кулеби про можливість задіяння польської ППО до збиття російських ракет над територією України, він сказав, що це питання розглядається з юридичної і технічної точок зору, але жодних рішень в цій справі немає.

Він також зазначив, що українська сторона зверталася до Польщі з такого ініціативою і зазначив, що розмови з цього приводу в Польщі виникли після того, як російська ракета у березні цього року порушила повітряний простір країни, перебуваючи в ньому 39 секунд. За його словами, розмови ведуться навколо того, чи польські засоби ППО могли би збивати такі ракети ще над територією України і якими могли би бути юридичні наслідки такого кроку.

Речник МЗС Польщі зазначив, що спеціалісти з міжнародного права мають проаналізувати правові наслідки може нести цей крок, адже йдеться про ракети, які мають бойову частину у сотні кілограмів, і при падінні вони можуть завдати значної шкоди на землі. Ба більше, технічні спеціалісти мають дати свою оцінку і дійти згоди щодо того, за яких умов можна збивати ці ракети.

Водночас речник МЗС Польщі підкреслив, що не йдеться про фізичне перенесення елементів польської системи ППО в Україну.

“Про це взагалі немає жодної дискусії в Польщі. Немає такої можливості, аби польська система ППО була поза кордонами країни”,- наголосив Вронський.

Нагадаємо, у Польщі створили комісію з розслідування впливу Росії на країну. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що РФ причетна до незаконного переправлення тисячі мігрантів з Африки до ЄС.

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