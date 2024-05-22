У Харківському ТЦК відреагували на інцидент із побиттям цивільних

У соціальних мережах сьогодні, 22 травня, оприлюднене відео конфлікту між цивільними громадянами та військовослужбовцями ТЦК та СП. За попередніми даними, він розпочався через застосування декількома громадянами, які мали ознаки алкогольного або наркотичного сп’яніння, фізичної сили проти військовослужбовців.

Про це заявили у Харківському ОТЦК та СП.

Супроводжувались провокативні напади брутальною лайкою та образами гідності військових.

"При цьому розповсюджується лише фрагмент відео щодо ситуації, зазначені вище епізоди відсутні! У результаті нападу поки не встановлених осіб постраждав солдат роти охорони, якому були завдані тілесні ушкодження. Зокрема, накладені шви на забійну рану у районі вилиці", – відреагували у ТЦК.

У ТЦК та СП цей військовослужбовець проходить службу після важкого поранення, якого він зазнав у лютому 2023 року під час захисту Батьківщини.

"Переконані, що цьому інциденту, який стався у присутності співробітників Національної поліції, буде оперативно надано відповідну правову оцінку. Після відкриття кримінального провадження командування надаватиме повне сприяння роботі правоохоронних органів", – пояснюється у повідомленні.

Призначено службове розслідування

Як визнають у відомстві, командування та особовий склад Харківського ОТЦК засуджує дії військовослужбовців, які піддалися на провокування з боку осіб з неадекватною поведінкою. Безумовно, вони не мали вступати у суперечку та фізичне протистояння. Так, призначено службове розслідування, за результатами якого будуть вжиті відповідні дисциплінарні заходи. Громадськість і медіа закликали утриматись від передчасних висновків та емоцій до завершення всіх юридичних процедур і остаточних висновків.

"Те, що сталося, не є нормальним і командування вживає всіх заходів для унеможливлення таких інцидентів. Нагадуємо, у державі тривають заходи оповіщення військовозобов’язаних, до яких залучені військовослужбовці територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки, переважна більшість з яких брали безпосередньо участь у бойових діях і переведені до ТЦК за станом здоров'я, після поранень і бойових травмувань", – наголошують у Харківському ТЦК.

Українському суспільству подякували за співпрацю і розуміння необхідності виконання кожним своїх конституційних обов'язків.

"Такі інциденти, пропри їхній великий і почасти штучний резонанс, не зруйнують нашої консолідації, життєво необхідної в умовах війни за існування України та її народу", – підсумували у ТЦК.

Нагадаємо, у Харкові працівники ТЦК начебто двічі за день побили чоловіків. Факт побиття цивільних зафіксували на відео очевидці. Мешканці були шоковані поведінкою представників ТЦК, які на вулиці посеред білого дня та у присутності поліцейського застосували фізичну силу щодо цивільних чоловіків. На кадрах відео видно, як один з працівників ТЦК завдає ударів руками та ногами чоловіку у цивільному одязі та ображає жінку нецензурними лайками.

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