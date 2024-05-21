Які можливості хочуть додати до "Резерв+": у Міноборони дали відповідь

До мобільного застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" хочуть додати низку важливих функцій.

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

"Ще однією з важливих функцій застосунку "Резерв+" буде можливість онлайн-рекрутингу – можливість проглянути доступні вакансії у Збройних силах України і подати заявку. Також ми вже анонсували, що працюємо над створенням функціоналу, аби в застосунку "Резерв+" військовозобов’язаний міг отримати направлення на ВЛК та не йти фізично для цього до ТЦК. Ми фактично розвантажуємо працівників ТЦК та СП, щоб вони не були перевантажені цими чергами", – розповіла вона.

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Черногоренко зазначила, що Міноборони робить зараз "Резерв+" повноцінним продуктом, який буде супроводжувати військовозобов’язаних весь період, скільки вони такими будуть рахуватися, а не як просто інструмент для вирішення одного питання оновлення даних.

"Наприклад, ми хочемо додати вишколи, який проходить військовозобов’язаний. Ми плануємо додати різноманітні бази знань, які допоможуть громадянину готуватися до служби, покращувати обізнаність у військовій справі. І головне: ми працюємо над тим, щоб військовозобов’язаний міг актуалізувати будь-яку інформацію про себе, а не тільки контактні дані, і, як ми бачимо по зворотному зв’язку зараз, це буде дуже важливий функціонал", – підсумувала вона.

Нагадаємо, у в мобільному застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" відбулося понад 1 млн успішних авторизацій.

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