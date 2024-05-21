Експерт окреслив ключову проблему застосунку "Резерв+"

Додаток робився на швидку руку в умовах сильно обмеженого часу з якогось вже існуючого додатку. Його оперативно адаптували під новий функціонал.

Про це розповів експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун в ефірі "КИЇВ24".

"Це очевидно практично всім фахівцям, які дивилися на код, заглядали досередини, знаходили там такі рядки, як "пропущені уроки", "класний керівник", "оцінки", – пояснив він.

Раніше йшлося про те, що у мобільному застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" відбулося понад 1 млн успішних авторизацій.

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