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Скільки людей у світі встановили Резерв+: в Міноборони підрахували

Скільки людей у світі встановили Резерв+: в Міноборони підрахували

Мобільний застосунок "Резерв+" / Фото: mil.gov.ua

Застосунком Резерв+ користуються навіть в Антарктиці, зазначила заступниця голови Міноборони.

У мобільному застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" відбулося понад 1 млн успішних авторизацій.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, 700 тис. успішних оновлень даних онлайн — це в десятки разів більше, ніж в ЦНАП та ТЦК разом взятих.

Топ-3 маркети за кількістю оновлень після України:

  • Польща – 1727;
  • Німеччина – 1369;
  • Канада – 443.

"Цифрова команда МО робить оновлення даних можливим з будь-якої локації. Вже скоро запустимо нові сервіси у Резерв+! Очікуйте", – каже Черногоренко.

Заступниця міністра уточнила, що застосунком Резерв+ користуються навіть в Антарктиці.

"Є вже три успішних оновлення даних з південної полярної області Землі", – зазначила вона.

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Цей факт не оминули користувачі соцмереж, щоб не пожартувати.

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Нагадаємо, 18 травня Міністерство оборони України запустило мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних, призовників та резервістів.  

У Міноборони розповіли, кому потрібен застосунок "Резерв+" та чи відображається там бронювання, а також пояснили, чи будуть надходити повістки в "Резерв+" та на електронну пошту.

Крім того, у Міноборони пояснили, що робити, якщо після оновлення даних у застосунку "Резерв+" ви помилково опинилися у розшуку.

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