Скільки людей у світі встановили Резерв+: в Міноборони підрахували

Застосунком Резерв+ користуються навіть в Антарктиці, зазначила заступниця голови Міноборони.

У мобільному застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" відбулося понад 1 млн успішних авторизацій.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, 700 тис. успішних оновлень даних онлайн — це в десятки разів більше, ніж в ЦНАП та ТЦК разом взятих.

Топ-3 маркети за кількістю оновлень після України:

Польща – 1727;

Німеччина – 1369;

Канада – 443.

"Цифрова команда МО робить оновлення даних можливим з будь-якої локації. Вже скоро запустимо нові сервіси у Резерв+! Очікуйте", – каже Черногоренко.

Заступниця міністра уточнила, що застосунком Резерв+ користуються навіть в Антарктиці.

"Є вже три успішних оновлення даних з південної полярної області Землі", – зазначила вона.

Цей факт не оминули користувачі соцмереж, щоб не пожартувати.