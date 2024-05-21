Скільки людей у світі встановили Резерв+: в Міноборони підрахували

Застосунком Резерв+ користуються навіть в Антарктиці, зазначила заступниця голови Міноборони.
У мобільному застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" відбулося понад 1 млн успішних авторизацій.
Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.
За її словами, 700 тис. успішних оновлень даних онлайн — це в десятки разів більше, ніж в ЦНАП та ТЦК разом взятих.
Топ-3 маркети за кількістю оновлень після України:
- Польща – 1727;
- Німеччина – 1369;
- Канада – 443.
"Цифрова команда МО робить оновлення даних можливим з будь-якої локації. Вже скоро запустимо нові сервіси у Резерв+! Очікуйте", – каже Черногоренко.
Заступниця міністра уточнила, що застосунком Резерв+ користуються навіть в Антарктиці.
"Є вже три успішних оновлення даних з південної полярної області Землі", – зазначила вона.
Цей факт не оминули користувачі соцмереж, щоб не пожартувати.
Нагадаємо, 18 травня Міністерство оборони України запустило мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних, призовників та резервістів.
У Міноборони розповіли, кому потрібен застосунок "Резерв+" та чи відображається там бронювання, а також пояснили, чи будуть надходити повістки в "Резерв+" та на електронну пошту.
Крім того, у Міноборони пояснили, що робити, якщо після оновлення даних у застосунку "Резерв+" ви помилково опинилися у розшуку.
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