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У застосунку "Резерв+" додадуть функцію електронних направлень на ВЛК – Міноборони

У застосунку "Резерв+" додадуть функцію електронних направлень на ВЛК – Міноборони

У застосунку "Резерв+" додадуть функцію електронних направлень на ВЛК – Міноборони

У "Резерв+" додадуть функцію електронних направлень на ВЛК

Міноборони планує додати функцію електронних направлень на проходження медкомісії через "Резерв+".

В застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" планують додати функцію електронних направлень на військово-лікарську комісію (ВЛК). Вона має з'явитися у найближчих оновленнях.

Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

"Тобто фактично без візиту до ТЦК і СП для того, щоб винятково отримати направлення на ВЛК, ми зможемо його в зручному вигляді отримати в додатку", – пояснила вона.

Черногоренко також зауважила, що основний процес взаємодії громадянина і ВЛК потрібно також робити цифровим.

"Працюємо над цим, трохи пізніше вийдемо з нашим анонсом, що ми робимо і в контексті роботи ВЛК. Але загалом план такий – щоб і ТЦК та СП, і військово-лікарська комісія для військовозобов'язаних були максимально зручними, більшість процесів були цифровими, ті, які тільки можливо зробити цифровими, і щоб це було зручно для громадян", – резюмувала Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, Арахамія розповів, що в Україні незабаром запровадять QR-код для військовозобов'язаних, який може замінити військовий квиток.

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