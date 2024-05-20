Чи треба щорічно проходити ВЛК: у Міноборони дали відповідь

На сьогоднішній день діє норма, коли заключення ВЛК дійсне протягом п'яти років, зазначив Дмитро Лазуткін.

Відповідно до законодавства, висновки військово-лікарської комісії (ВЛК) для військовозобов’язаних громадян України дійсні п’ять років.

Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телеканалу КИЇВ24.

"На сьогоднішній день діє норма, коли заключення ВЛК дійсне протягом п'яти років", – зазначив він.

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Водночас не виключив, що можуть бути внесені зміни, якими передбачатиметься у воєнний час проходження ВЛК щорічно. "Але знову ж таке, не хочеться говорити про те, що може бути, тому що чуток, проектів, ідей дуже багато. Поки вони не є, скажімо так, юридично зафіксованими, то це вже може стати приводом для спекуляцій в інформаційному полі. Не хочеться їх множити", – сказав Лазуткін.

В Україні 18 травня вступив в силу новий закон про мобілізацію. Він, зокрема передбачає, що всім військовозобов’язаним, призовникам та резервістам віком від 18 до 60 років необхідно оновити свої дані – мобільний телефон, фактичну адресу проживання та email (за наявності).

У Міноборони пояснили, що зробити це можна трьома способами:

завантажити застосунок "Резерв+" (доступний для IOS та Android);

у ЦНАПі;

у ТЦК та СП.

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