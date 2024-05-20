Нужно ли ежегодно проходить ВВК: в Минобороны дали ответ

На сегодняшний день действует норма, когда заключение ВВК действительно в течение пяти лет, отметил Дмитрий Лазуткин.

Согласно законодательству, выводы военно-врачебной комиссии (ВВК) для военнообязанных граждан Украины действительны пять лет.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телеканала КИЕВ24.

"На сегодняшний день действует норма, когда заключение ВВК действительно в течение пяти лет", — отметил он.

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В то же время, не исключил, что могут быть внесены изменения, которые будут предусматривать в военное время прохождение ВВК ежегодно. "Но опять же такое, не хочется говорить о том, что может быть, потому что слухов, проектов, идей очень много. Пока они не являются, скажем так, юридически зафиксированными, это уже может стать поводом для спекуляций в информационном поле. Не хочется их приумножать", – сказал Лазуткин.

В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Он, в частности, предполагает, что всем военнообязанным, призывникам и резервистам в возрасте от 18 до 60 лет необходимо обновить свои данные – мобильный телефон, фактический адрес проживания и email (при наличии).

В Минобороны объяснили, что сделать это можно тремя способами:

загрузить приложение "Резерв+" (доступно для IOS и Android);

в ЦНАПе;

в ТЦК и СП.

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