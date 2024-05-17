Экономическое бронирование: что известно об инициативе

ТСН.ua разбирался в деталях инициативы экономического бронирования, его плюсах и минусах, а также затронул морально-этическую составляющую этого вопроса.

В Украине с 18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации, который не на шутку "делает нервы" не только военнообязанным, но и их семьям и даже работодателям. Ведь нардепы работают над еще одним документом, который может опустошить карманы как рядовых украинцев, так и владельцев бизнеса. Речь идет о так называемом экономическом бронировании. Принцип прост – воюй или плати. Стало известно, что оборонный комитет Верховной Рады рассматривает две модели экономического бронирования. По этому вопросу ведется оживленная дискуссия.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство разрабатывает новый механизм бронирования, где критерием станут уплаченные налоги или зарплаты работников.

ТСН.ua разбирался в деталях инициативы экономического бронирования, его плюсах и минусах, а также затронул морально-этическую составляющую этого вопроса.

Две модели экономического бронирования

Народные депутаты предложили две модели бронирования "за деньги", каждая из которых имеет свои плюсы и минусы.

Первая модель:

забронировать работников может любой работодатель;

количество забронированных работников должно быть ограничено;

забронированный работник имеет зарплату более 35 тыс. грн, из которой уплачиваются все налоги.

Вторая модель:

все компании получают квоту на забронированных работников независимо от их зарплаты;

управляющий компании без помощи других решает, кого нужно забронировать;

за каждого забронированного работника компания ежемесячно платит дополнительный сбор в размере 20 тыс. грн.

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В Верховной Раде рассматривают второй вариант как более приемлемый, поскольку отдельный дополнительный сбор за забронированных работников будет проще рассчитать и контролировать.

Депутаты предлагают установить квоту на экономическое бронирование в размере от 10 до 50% от общего количества сотрудников компании.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВОЮЙ ИЛИ ПЛАТи! В Раде придумали ДВА ВАРИАНТА экономического бронирования от мобилизации!

Кого будут бронировать без ограничений

Правительство внесло изменения в Порядок бронирования военнообязанных. Работников критически важных предприятий ТЭК и ИТ будут бронировать без ограничений. Об этом говорится в постановлении от 14 мая.

Отмечается, что военнообязанные работники предприятий топливно-энергетического комплекса, перечень которых утверждается Минэнерго, и предприятий, предоставляющих электронные коммуникационные услуги, определенные Минцифры критически важными, подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности. К этим предприятиям не применяются ограничения количества военнообязанных, подлежащих бронированию.

Кроме того, подлежат бронированию работники подрядных организаций, которые осуществляют строительство, ремонт, восстановление, изготовление и/или снабжение оборудования, оказывают услуги, проводят другие инженерно-технические мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования Объединенной энергетической системы и газотранспортной системы Украины.

Что говорят эксперты

Адвокат приемной Украинского Хельсинкского союза по правам человека Роман Лихачев отметил, что во второй модели экономического бронирования есть определенные "подводные камни". Если выбор работников, забронированных от мобилизации, будет зависеть только от руководителя компании, это может стать основой для спекуляций. Кроме того, юрист не исключает вариант, когда компании будут искусственно раздувать свой штат, чтобы увеличить квоту на бронирование.

По мнению инвестиционного банкира Сергея Фурсы, государство прежде всего должно быть эффективным. А в эффективном государстве все воевать не могут – кто-то должен обеспечивать функционирование экономики. Определять, где человек нужен – на фронте или в тылу, необходимо без привязки к персоналиям, профессии, месту жительства или другим неэкономическим причинам. "С точки зрения эффективности государство заинтересовано в том, что чем больше человек платит налоги, тем больше будет вероятность того, что оно будет не на фронте, а в тылу", – добавил Фурса.

Член комитета ВР по вопросам экономического развития Галина Янченко сообщила, что в настоящее время согласия по этому вопросу между законодателями до сих пор нет. Поэтому сложно сказать, какую именно модель экономического бронирования внедрят и когда это произойдет. Разные варианты и их комбинации обсуждаются между Верховной Радой, Кабмином и Офисом президента.

"На самом деле по-хорошему все эти процессы можно и через месяц закончить, если будет согласие всех сторон и если не будет никаких качелей со стороны популистических сил, которые завалят всю работу и просто захотят нажить себе какие-то политические баллы", — говорит нардепка.

Морально-этическая проблема экономического бронирования

Идея бронирования "за деньги" вызвала бурную реакцию в обществе и опасения, что будут воевать только бедные, а богатые просто откупятся от мобилизации.

Однако адвокат Роман Лихачев считает, что вопрос о неравенстве между бедными и богатыми существовал до войны и будет существовать независимо от экономического бронирования. И обязанность государства состоит не в том, чтобы искать справедливость, а в том, чтобы обрести баланс между справедливостью и обеспечением бюджета.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса отметил, что именно экономическое бронирование позволит сделать мобилизацию более справедливой.

"Если один человек платит налоги, а другой избегает их уплаты? Мы же знаем, что очень много людей в Украине работают неофициально и платят мало налогов. Есть ли это справедливо? Наверное, нет. Поэтому тогда такие критерии из-за налогообложения сразу показывают справедливость", – отметил он.

Лихачев добавил, что возможность легально "откупиться" от мобилизации позволит людям быть полезными, даже если они не хотят воевать.

"Есть люди, которые все равно не собираются служить. Они готовы получать уголовные дела, переплывать Тису, но служить все равно не хотят. И заставлять их что-то делать каким-то образом юридически довольно тяжело", – добавляет он.

Заместитель командира 3-й штурмовой бригады, экс-командир полка "Азов" Максим Жорин убежден, что идея экономического бронирования узаконивает принцип "война для бедных".

"Этот цирк вокруг мобилизации до сих пор продолжается. В законопроект таки собираются добавить норму о бронировании для отдельных категорий, в том числе для тех, кто зарабатывает от 35 тысяч гривен", – отметил он.

По словам Жорина, нардепы вместо того, чтобы изменить подход к рекрутингу и подготовке, решили узаконить принцип "война только для бедных".

"Сейчас Украина стоит перед очень серьезными испытаниями на фронте. Из-за разных е***тых инициатив и затягивания процесса мы будем иметь катастрофическую ситуацию", – предупредил военный.

Что думают киевляне об идее экономического бронирования

Среди киевлян провели опрос, что они думают об идее экономического бронирования. Мнения жителей столицы разделились, кто-то одобряет такую идею и говорит, что платежеспособного человека нельзя выдергивать с "экономического фронта", кто-то считает, что армия должна быть добровольной: кто не хочет воевать, может откупиться. А кто-то убежден, что нельзя людей делить на богатых и бедных, потому что это может стать "войной для бедных". Все опрошенные сошлись на том, что вопрос сложный и неоднозначный.

Я считаю, что нужно (экономическое бронирование – ред.). Поскольку есть люди, которые могут даже не работать, а есть люди, которые могут платить большие налоги. И если их изъять из экономики, то, соответственно, состояние экономики ухудшится, особенно если это будет более массовая мобилизация. Поэтому это может быть проблемой для экономики… Но этот вопрос очень сложный, поскольку нельзя людей делить на богатых и бедных, кто условно может откупиться, а кто не может… Поэтому решение очень сложное, но я считаю (экономическое бронирование – ред.) нужным.

Я считаю, что армия должна быть добровольной: кто хочет, тот идет воевать, а кто не хочет, может откупиться какой-то суммой. Это уже по усмотрению каждого. Я знаю, что многие донатят люди, самовольно отдавая больше. Но заставлять (идти в армию – ред.), мне кажется, это плохая идея.

Пожалуй, необходимо (экономическое бронирование – ред.). Если человек не хочет служить в армии или боится, или еще по какой-то причине, то лучше его туда не отправлять, чтобы он не мешал людям воевать.

С одной стороны, возможно, что-то такое следует внедрять, с другой стороны, является ли это справедливым, хорошим решением? Я не могу ответить…

Если мужчина не хочет воевать или не может – какие-то причины у него есть, нужно, чтобы хотя бы что-то он делал для государства.

Нужна дискуссия

Никаких решений по экономическому бронированию пока не принималось. Но дискуссия по этому поводу нужна. Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко в эфире телемарафона.

"Я думаю, что нам нужно просто эту дискуссию провести. Потому что Давид Арахамия, когда это комментировал, он четко сказал, что идет дискуссия, нет никаких сейчас на столе законопроектов, которые бы там предлагались в повестку дня или были бы на каком-нибудь финальном этапе. Это все еще будет обсуждаться какое-то время", – сказал он.

По словам Корниенко, идея экономического бронирования – это вопросы общества и социальной справедливости.

"Мы должны все вместе, те, кто отстаивают эту идею, и те, кто не поддерживают, провести дискуссию и дать ответ на вопрос, не случится ли так, что будут бронированы только те, кто имеет доход и мы добавим ко всем несправедливости бронирования еще одну линию раскола общества на богатых и бедных", – добавил он.

В то же время первый вице-спикер парламента заявил, что есть большой запрос "у всех бизнесменов и производителей, промышленности и в сфере услуг относительно того, как сохранить свои предприятия при отсутствии рабочих движений".

"Тех профессионалов, которые годами работали на должностях, а сейчас будут вынуждены воевать и не получат бронь потому, что далеко не каждое предприятие сможет ее получить по обновленному законодательству", – сказал он.

Корниенко заявил, что нужно проводить дальше дискуссию. Но сейчас нет активных шагов по принятию решений, "как это активно обсуждают в соцсетях".

"Я думаю, что бронирование должно быть справедливым, а вот как оно будет реализовываться по разным направлениям, то это уже вопрос более практический, который во время дискуссий можно решить", – добавил первый заместитель председателя Верховной Рады.

Напомним, ранее ТСН.ua разбирался, что думают о такой инициативе в оборонном комитете ВРУ и действительно ли в Украине бронирование от мобилизации будет за деньги.

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