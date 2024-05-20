"Молчать и исполнять!": как армия РФ бросает свои танки на разминирование (видео)

Так называемая "вторая армия мира" продолжает поражать своим безразличием и жалостью.

Показали кадры, на которых танки бросают на разминирование и требуют от экипажей "выполнять задачи". В результате этого штурма в Донецкой области Россия потеряла 5 машин.

Видео обнародовал журналист Юрий Бутусов.

Как армия РФ бросает свои танки на разминирование

Методы маршала Жукова во "второй армии мира"

Как отметил Бутусов, на этот раз вместо пехоты на разминирование идут танки. Часть колонны русской бронетехники уверенно заходит на минное поле.

"Переговоры операторов БПЛА, штабных командиров и экипажей танков – отдельное наслаждение для ушей", – говорит журналист.

Он добавил, что кадры зафиксированы в селе Спирно Донецкой области в июне 2023 года.

Напомним, общие боевые потери российских окупантов на 20 мая составили 493 690 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 1400 захватчиков.

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