В Украину идет жара: прогноз погоды на вторник, 21 мая

В Украину возвращается теплая погода. В течение недели будет даже жарко.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Ожидается в Украине +10...14 градусов, на побережьях морей +8...11 градусов. В дальнейшем неделя в Украине ожидается теплой, до умеренной жары", — написала она.

Днем, 21 мая, предполагается +20...27°С.

Дожди, иногда с грозами, пройдут завтра местами в прикарпатских областях, на Волыни, Ровенщине, Сумщине, Черниговщине, Полтавщине, Черкасчине, Харьковщине. На остальной территории — без осадков.

В Киеве 21 мая ожидается теплая погода с максимальной температурой воздуха +24...26°С. Дождь завтра маловероятный.

Ранее синоптик сообщила, каким будет лето. Больше об этом читайте в новости.

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