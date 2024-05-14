Когда в Украину придет потепление: синоптик назвала дату

В среду в стране еще сохранится умеренная прохлада.

В Украине потеплеет уже с четверга, 16 мая. Завтра, 15 мая, в Украине днем температура воздуха составит 13-16°. Заморозки отступят.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"С 16 мая столбики термометров будут постепенно царапаться вверх и доцарапаются до конца недели наконец до 18-23° тепла. В дальнейшем воздух будет теплеть. Дождь, который трудно будет не заметить, наиболее вероятен в субботу", — говорится в ее сообщении.

В среду, 15 мая, дожди с грозами пройдут на юге Украины, в восточных областях, в центре и в Карпатах. На остальной территории осадки не прогнозируют.

На востоке и Закарпатье порывы юго-восточного ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. В большинстве областей ветер будет умеренным.

В Киеве 15 мая без существенных осадков. Ночью столбики термометров покажут +4-6°, а днем – 13,+14° тепла.

Как сообщалось, в апреле в столице зафиксировали 13 температурных рекордов. В столице второй месяц весны стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений.

Читайте также: