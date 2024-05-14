Усик категорически высказался о стычке своей команды с отцом Фьюри

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик прокомментировал стычку своей команды с представителями обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

Инцидент произошел 13 мая в Саудовской Аравии, когда украинский боксер давал интервью британскому телеканалу Sky Sports. Команда Фьюри приблизилась к нему и стала мешать своими громкими криками. Вспыхнула потасовка, во время которой отец "Цыганского короля" Джон Фьюри ударил головой члена команды Усика, но сам от этого и пострадал, разбив себе лоб до крови.

По словам Усика, он абсолютно не обращает внимания на эту стычку, поскольку полностью сосредоточен на грядущем поединке.

"Чувствую себя хорошо. Безумный день, безумная неделя. Для меня это неважно. Я сосредоточен только на поединке. Это плохое поведение команды Фьюри, в том числе его отца. Это проблема только команды Тайсона", – сказал Усик в комментарии The Stomping Ground.

Фьюри-старший уже сделал заявление, извинившись за свое поведение. Также появилось видео реакции Усика на стычку его команды с отцом "Цыганского короля".

Ранее сообщалось, что член команды Усика, которого ударил отец Фьюри, поделился подробностями "кровавой" стычки. На инцидент также отреагировал также директор команды украинского чемпиона.

Поединок Усик – Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде. Сначала бой был запланирован на 17 февраля, однако из-за травмы, которую британец получил во время одного из спаррингов, его пришлось отложить.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Напомним, победителя боя Усик – Фьюри лишат одного из чемпионских поясов.

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