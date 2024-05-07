Будут биться дважды: стала известна дата реванша между Усиком и Фьюри

Украинец и британец проведут два поединка в Саудовской Аравии.

Стала известна дата боя-реванша между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По словам организатора боев в Саудовской Аравии Турки Аль-Шейха, второй поединок между украинцем и британцем планируют устроить 12-13 октября 2024 года в Эр-Рияде.

В комментарии ESPN он подтвердил, что реванш Усик – Фьюри состоится вне зависимости от того, как закончится первый бой между боксерами, который запланирован на 18 мая в Эр-Рияде.

Отмечается, что Аль-Шейх также не отказался от идеи проведения поединка между Фьюри и Энтони Джошуа. Он хочет организовать битву между британцами в марте 2025 года.

Напомним, первый бой между Усиком и Фьюри был изначально запланирован на 17 февраля, однако из-за травмы, которую британец получил во время спарринга, его пришлось перенести на другую дату.

Чтобы избежать очередного срыва поединка, организаторы установили санкции, которые будут применены к Усику или Фьюри, если кто-то из них не выйдет в ринг 18 мая. Боксерам грозит огромный штраф в случае отказа биться в запланированную дату.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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