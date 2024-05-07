Битимуться двічі: стала відома дата реваншу між Усиком і Ф'юрі

Стала відома дата бою-реваншу між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

За словами організатора боїв у Саудівській Аравії Туркі Аль-Шейха, другий поєдинок між українцем і британцем планують влаштувати 12-13 жовтня 2024 року в Ер-Ріяді.

У коментарі ESPN він підтвердив, що реванш Усик – Ф'юрі відбудеться незалежно від того, як закінчиться перший бій між боксерами, який заплановано на 18 травня в Ер-Ріяді.

Зазначається, що Аль-Шейх також не відмовився від ідеї проведення поєдинку між Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Він хоче організувати битву між британцями у березні 2025 року.

Нагадаємо, перший бій між Усиком і Ф'юрі було спочатку заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку британець отримав під час спарингу, його довелося перенести на іншу дату.

Щоб уникнути чергового зриву поєдинку, організатори встановили санкції, які будуть застосовані до Усика або Ф'юрі, якщо хтось із них не вийде в ринг 18 травня. Боксерам загрожує величезний штраф у разі відмови битися в заплановану дату.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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