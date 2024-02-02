У Мережі показали травму Ф'юрі, через яку бій з Усиком було перенесено (фото)

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі відкладений на невизначений термін.

Причиною перенесення бою стало пошкодження, якого "Циганський король" зазнав у тренувальному таборі.

Під час одного зі спарингів британець отримав серйозне розсічення, внаслідок чого йому навіть довелося накладати шви.

Відомий у світі боксу інсайдер Майкл Бенсон опублікував у своєму Twitter фото травми Ф'юрі.

Травма Ф'юрі / Фото: twitter.com/MichaelBensonn

Поєдинок Усик – Ф'юрі мав відбутися 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Наразі невідомо, на яку саме дату перенесено довгоочікуваний бій.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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