Усик учетверте став батьком: відомо, як назвали дитину

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик учетверте став батьком.

Про це повідомив український ведучий Слава Дьомін у себе в Instagram.

Дружина 37-річного боксера Катерина народила йому донечку. Дівчинка з'явилася на світ в одному з з пологових будинків Києва. Вона важить майже 5 кілограмів і має 58 сантиметрів зросту. Подружжя назвало її Марією.

Дьомін додав, що сини Усика наразі живуть разом зі своєю бабусею за кордоном, а його дочка залишилася в Києві з матір'ю.

Зазначимо, що Усик разом із дружиною також виховують доньку Єлизавету, і синів Кирила та Михайла.

Нагадаємо, вже 17 лютого Олександр проведе найважливійший бій у своїй кар'єрі – українець в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) битиметься з володарем титулу WBC британцем Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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