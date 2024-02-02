17-річна донька Ольги Фреймут замилувала рідкісним фото з бойфрендом у США

Донька ведучої Ольги Фреймут – Злата Мітчелл – запостила рідкісне фото з бойфрендом, з яким вони вже тривалий час зустрічаються у США.

У своїх Instagram-stories 17-річна дівчина повідомила, що її хлопець на ім'я Оскар святкує день народження. З цієї нагоди вони зробили спільний знімок у дзеркалі ванної кімнати. Вочевидь, парочка збиралася на святкування. Так, вони обидва обрали модні луки. Мітчелл одягла топ, який доповнила прозорою кофтинкою в сіточку, й чорні джинси в колір. А ось її коханий у кадрі позує у білій футболці зі светром на плечах.

Злата Мітчелл з хлопцем Оскаром / Фото: instagram.com/mitchell_zlata

"Перший день дня народження Оскара!", - заінтригувала Злата.

Зазначимо, нещодавно 17-річна Злата Мітчелл тривалий час подорожувала різними країнами світу. Зокрема, навідувалася й до України, щоб побачитися з друзями і провести декілька днів на батьківщині. Втім, після відпочинку дівчина повернулася до США, де продовжує своє навчання.

Нагадаємо, нещодавно Злата Мітчелл вперше після довгої розлуки з мамою, телеведучою Ольгою Фреймут, побачилася з нею й замилувала спільним фото.

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