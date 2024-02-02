Анна Саліванчук підтримала Дорофєєву і показалася зі сльозами на очах

Українська акторка Анна Саліванчук зі сльозами на очах публічно підтримала співачку Надю Дорофєєву після її зворушливого фото.

Так, у своєму фотоблогу зірка зробила репост фото співачки, де вона постає зі сльозами на очах без гриму й вишуканих вбрань. І висловила колезі підтримку: "Ти не одна. Тримаємося". Саліванчук також зазначила, що попри свій публічний образ, вона стикається з труднощами.

Анна Саліванчук підтримала Надю Дорофєєву / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

До слова, акторка також поділилася особистими кадрами, на яких не стримує сліз. І додала, що таким чином у житті кожного зберігається баланс.

Анна Саліванчук поділилася своїм моральним станом / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук поділилася своїм моральним станом / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Згодна з Надею Дорофєєвою, сьогодні я не одна плачу. Баланс має бути у всьому. То таке життя…", - написала у фотоблогу артистка.

Хоч Анна і не стала вдаватися у подробиці, що саме викликало у неї сльози, проте зазначила, що "у житті є нелюди, які доводять до такого стану". І пояснила, що мета цих кадрів – показати, що зірки – такі ж самі люди, яким буває морально складно. Саліванчук зізналася, що хотіла б підтримати усіх, хто перебуває зараз у схожому стані.

Анна Саліванчук поділилася своїм моральним станом / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Це було відеоповідомлення людині, яка зробила мені боляче. А запостила я його тільки після того, коли побачила допис Надюші, яка написала про те, що вчора ми викладаємо дописи, де ми гарні, усміхнені з макіяжем, а сьогодні заплакані. Так, ми люди, і буваємо різні. Я виплакалася і мені стало легше. Це підтримка всіх, кому зараз зле, бо іноді думають, що зіркове життя, то завжди весело і гарно", - додала знаменитість.

У коментарях акторку підтримали фани, друзі та колеги, а близькі надіслали їй букет троянд. Сама ж Дорофєєва залишила під кадрами Саліванчук смайлик у формі розбитого серця.

Анна Саліванчук поділилася своїм моральним станом / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Нагадаємо, нещодавно Анна Саліванчук розповідала про погіршення самопочуття її 3-річного сина і показувала, як його лікує вдома.

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