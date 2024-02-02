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Бій Усик – Фʼюрі відкладений: яка причина

Бій Усик – Фʼюрі відкладений: яка причина

Тайсон Фʼюрі та Олександр Усик / X (Twitter)

Поєдинок мав відбутися 17 лютого.

Бій Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу відкладений. 

Про це повідомляє  журналіст ESPN Майк Коппінгер.

Причина – травма, якої зазнав Ф'юрі під час підготовчого спарингу до бою з українцем.

Поєдинок Усик-Ф'юрі мав відбутися 17 лютого у Саудівській Аравії. Наразі невідомо, на яку саме дату перенесено бій.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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