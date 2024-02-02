Бой Усик – Фюри отложен: какая причина

Бой Александра Усика против Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира отложен.

Об этомсообщает журналист ESPN Майк Коппингер.

Причина – травма, которую получил Фьюри во время подготовительного спарринга к бою с украинцем.

Tyson Fury противостоял severu cut toty while sparring що вимагає стилю і його undisputed heavyweight шампиньона бою з Олександр Usyk, scheduled for Feb. 17 in Riyahd, Сауди Арабия, был been postponed, источники tell ESPN. — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) February 2, 2024

Поединок Усик-Фьюри должен был состояться 17 февраля в Саудовской Аравии. Пока неизвестно, на какую дату перенесен бой.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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