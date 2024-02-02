Вторая жена экса Ани Лорак впервые опровергла слухи о разводе и пригрозила новой девушке судом

Лилия все еще официально в браке с Муратом.
Вторая жена экс-мужа Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налкакиоглу, блогерша и визажистка Лилия Реус ошеломила заявлением об их отношениях.
Как оказалось, супруги официально не разводились. Об этом на своей странице в Instagram написала сама Реус.
К слову, подписчики Лилии попросили прокомментировать ее отношения с мужем, поскольку новая девушка Мурата Анастасия недавно обвинила ее в создании фейковых страниц. Мол, именно блогерша пишет все негативные комментарии на ее странице. Более того, новая девушка турецкого бизнесмена назвала его вторую жену "нюхачкой". Впрочем, сама визажистка опровергла эту информацию и угрожает Анастасии иском в суд за клевету.
Так, Реус не скрывает своего недовольства от подобных комментариев со стороны новой девушки Налкакиоглу. Впрочем, просит наконец оставить ее личную жизнь в покое.
"Не смешивайте меня, пожалуйста, с этой грязью. Оно ко мне никакого отношения не имеет. Мне так неприятно все то, что сейчас происходит в мою сторону! Мы до сих пор официально замужем. И я ни на что не претендую. Только прошу оставить меня в покое! Так как у каждого своя жизнь и свой выбор! Человек, который меня совсем не знает, в чем может меня обвинять? За это я могу подать в суд за клевету в мою сторону!", - подчеркнула Лилия Реус.
Напомним, долгое время Мурат Налкакиоглу и Лилия Реус подогревали слухи о разводе. В частности, почти с начала года экс-муж Ани Лорак начал появляться в компании модели Анастасии. Пара вместе проводит время за объятиями и поцелуями.
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