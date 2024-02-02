Данілов відповів на маячню Путіна про демілітаризовану зону

Данілов каже, що російські окупанти нестимуть відповідальність за все, що вони зробили.

Демілітаризована зона буде щонайменше до Москви та Санкт-Петербурга.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

“Ця демілітаризована зона буде щонайменше до Москви, до Санкт-Петербурга, ми її обов’язково просунемо. Єдине, де вони зможуть там квакати – це не ближче Уралу. Повірте, так обов’язково буде. Тому що відповідь цивілізованого світу на ті злочини, які роблять ці терористи на чолі зі своїм сучасним Гітлером на прізвище Путін, вони не будуть безкарними”, – наголосив Олексій Данілов.

Він також додав, що російські окупанти нестимуть відповідальність за все, що вони зробили.

“Ще раз наголошую, ця зона буде зовсім по інших проходити меридіанах і по зовсім інших паралелях. І це буде точно на території Російської Федерації, а не на нашій території”, – підкреслив Данілов.

Нагадаємо, що Путін захотів створити "демілітаризовану зону" в Україні.

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