Закликав готуватися до війни: Кім Чен Ин наказав посилити боєготовність морського флоту

Кім наголосив на планах з розробки високотехнологічної зброї, у тому числі атомного підводного човна, гіперзвукової зброї і міжконтинентальних балістичних ракет на твердому паливі.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав зміцнювати військово-морський флот для прискорення підготовки до війни і захисту морського суверенітету країни.

Про це повідомляє Yonhap.

Під час візиту на суднобудівний завод Нампхо на західному узбережжі країни Кім підкреслив, що зміцнення військово-морських сил КНДР є "найважливішим питанням". Коли саме відбувся цей візит Кіма – не уточняється.

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Під час візиту Кім був поінформований про підготовку до будівництва військових кораблів і наказав чиновникам просуватися вперед у виконанні п'ятирічного плану військового розвитку, затвердженого керівною партією країни у 2021 році.

Як зазначає "Укрінформ" із посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї, це перше повідомлення про візит північнокорейського диктатора до корабельні Нампхо, де проходить будівництво баржі для запуску балістичних ракет з підводних човнів. До того він їздив до корабельні Сінпо, яку називають головною в КНДР.

Під час цих зустрічей Кім наголосив на планах з розробки високотехнологічної зброї, в тому числі атомного підводного човна, гіперзвукової зброї і міжконтинентальних балістичних ракет на твердому паливі.

Раніше Кім Чен Ин заявляв, що Південна Корея є "головним ворогом" КНДР і що він не має наміру уникати війни".

Нагадаємо, 2 лютого Північна Корея провела четверте за останні 10 днів ракетне випробування, запустивши кілька крилатих ракет зі свого західного узбережжя в напрямку Жовтого моря.