Муж 10 лет скрывал от жены ужасную тайну: правда разбила ей сердце

Женщина утверждает, что ее муж активно врал ей в течение 10 лет их отношений, и она была разорена, когда узнала правду.

Анонимная женщина объяснила, что она замужем за своим мужем восемь лет, но вместе они уже более 10 лет, и во время жаркого спора он признался, что изменял ей до того, как они поженились. Что еще хуже, мужчина не просто держал это в тайне от жены, он активно врал ей в течение многих лет и "отрицал, что что-то произошло".

В колонке "Дорога Дейдре" в газете The Sun женщина рассказала, что они с мужем поругались, потому что он считал, что ее коллега "слишком дружелюбно" относится к ней, и поэтому не хотел, чтобы она шла на корпоратив. Он утверждал, что не хочет видеть ее рядом с коллегой, потому что "знает, какими бывают мужчины", что побудило ее спросить об одном моменте из их прошлого – и тогда он, наконец, рассказал ей правду.

Она написала: "До того, как мы поженились, он регулярно ходил в паб с приятелем. Однажды я получила анонимный звонок от женщины, которая сказала, что мой муж с кем-то заговорил и ушел с ней домой. Она сказала, что позвонила, потому что ей изменили, и она считает, что я имею право знать об этом. Я хотела ему поверить и пыталась забыть об этом. Но в пылу этого недавнего спора он признался, что целовал и ласкал ее, и сказал, что он занимался с ней оральным сексом".

Женщина сказала, что услышав правду от мужапосле того, как он сначала отрицал измену, она "опустошена", поскольку не может поверить, что ее партнер мог скрывать от нее столь великую тайну. Она добавила, что он "разбил ей сердце" и заставил ее чувствовать себя "нелюбимой", но он считает, что она просто "чрезмерно реагирует" и не должна огорчаться, поскольку это "ничего не значит".

В своем ответе эксперт Дейдре сказала женщине, что она имеет "полное право" чувствовать себя расстроенной, а ее муж пытается отбросить ее чувства, надеясь, что они смогут "двигаться дальше и забыть" происшедшее. Однако она добавила, что если муж автора письма не может "признать вред, который он причинил", то их отношения могут быть разорваны.

Она сказала: "Если он не будет готов признать вред, который он причинил, вы никогда не сможете восстановить доверие между вами. Он должен быть готов извиниться и попытаться искупить свою вину".

Напомним, женщина, которая вынуждена жить с бывшим-изменщиком, ежедневно издевается над ним. Она даже зарабатывает на этом деньги.

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