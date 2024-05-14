Зрелищный момент: молния попала в вулкан во время извержения – видео

Очевидцы сняли невероятный момент, когда в один из самых активных вулканов мира ударила молния прямо во время его извержения.

Об этом пишет Metro.

Вулкан де Фуэго в Гватемале – это действующий стратовулкан. Он славится тем, что практически постоянно находится в активном состоянии на низком уровне.

Вулкан, что в переводе с испанского означает "Огненный вулкан", часто извергает газ, но в последние годы он извергался мощными вспышками, из-за которых тысячи людей были эвакуированы, а местные села оказались под угрозой.

Теперь в Интернете появилось видео, на котором вулкан извергает лаву, когда у него бъют электрические разряды. Толпа с восхищением наблюдает за тем, как две мощные силы природы сталкиваются во время шторма.

Молния может произойти вокруг вулкана, когда частицы пепла из жерла сталкиваются, создавая массивный шторм статического электричества внутри вулканического шлейфа.

Вызванный извержением вулкана, а не обычной грозой, электрический разряд известен как грязная гроза. Но в отличие от обычных гроз, вулканические молнии могут возникать и тогда, когда в туче пепла нет кристаллов льда.

Когда видео распространилось по социальным сетям, люди начали высказывать свои мысли: "Я видела, как это произошло. Это было ужасно и прекрасно одновременно", "Страшная сцена".

Вулкан Фуэго извергался в 2018, 2021, 2022 и 2023 годах, извергая пепел и пирокластические потоки, заставившие тысячи людей эвакуироваться. Молниеносная активность наблюдается во всем мире, а электрические бури происходят в таких местах как Аляска, Исландия, Италия, Филиппины, Индонезия и Япония. Древнейшее наблюдение вулканической молнии описывает извержение Везувия в 79 году нашей эры, но более современные наблюдения зафиксировали извержение этого же вулкана в 1858, 1861, 1868 и 1872 годах из обсерватории Везувия.

Напомним, вулкан ежедневно выбрасывает золото на $6000. Гора Эребус известна тем, что каждый день выбрасывает в атмосферу газ, содержащий примерно 80 г кристаллизованного золота.

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