Видовищна мить: блискавка влучила у вулкан під час виверження – відео

Очевидці зафільмували неймовірний момент, коли в один з найактивніших вулканів світу вдарила блискавка просто під час його виверження.

Про це пише Metro.

Вулкан де Фуего в Гватемалі – це стратовулкан, що діє. Він славиться тим, що майже постійно перебуває в активному стані на низькому рівні.

Вулкан, що в перекладі з іспанської означає "Вогняний вулкан", часто вивергає газ, але останніми роками він вивергався потужними спалахами, через які тисячі людей були евакуйовані, а місцеві села опинилися під загрозою.

Тепер в Інтернеті з'явилося відео, на якому вулкан вивергає лаву, коли в нього б'ють електричні розряди. Натовп із захопленням спостерігає за тим, як дві потужні сили природи стикаються під час шторму.

Блискавка може статися навколо вулкана, коли частинки попелу з жерла стикаються, створюючи масивний шторм статичної електрики всередині вулканічного шлейфу.

Спричинений виверженням вулкана, а не звичайною грозою, електричний розряд відомий як брудна гроза. Але на відміну від звичайних гроз, вулканічні блискавки можуть виникати і тоді, коли в хмарі попелу немає кристалів льоду.

Коли відео поширилося соціальними мережами, люди почали висловлювати свої думки: "Я бачила, як це сталося. Це було жахливо і чудово водночас", "Страшна сцена".

Вулкан Фуего вивергався 2018, 2021, 2022 і 2023 роках, вивергаючи попіл і пірокластичні потоки, які змусили тисячі людей евакуюватися. Блискавична активність спостерігається в усьому світі, а електричні бурі відбуваються в таких місцях, як Аляска, Ісландія, Італія, Філіппіни, Індонезія та Японія. Найдавніше спостереження вулканічної блискавки описує виверження Везувію 79 року нашої ери, але більш сучасні спостереження зафіксували виверження цього ж вулкану 1858, 1861, 1868 і 1872 роках з обсерваторії Везувію.

Нагадаємо, вулкан щодня викидає золото на $6000. Гора Еребус відома тим, що щодня викидає в атмосферу газ, який містить приблизно 80 г кристалізованого золота.

Читайте також: