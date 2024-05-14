Коли до України прийде потепління: синоптикиня назвала дату

В середу в країні ще утримається помірна прохолода.

В Україні потеплішає вже від четверга, 16 травня. Завтра, 15 травня, в Україні вдень температура повітря буде становити 13-16°. Заморозки відступлять.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Від 16-го травня стовпчики термометрів поступово дряпатимуться вгору і додряпаються до кінця тижня нарешті до 18-23° тепла. Надалі повітря теплішатиме. Дощ, який важко буде не помітити, найбільш ймовірний у суботу", - йдеться у її повідомленні.

У середу, 15 травня, дощі з грозами будуть на півдні України, у східних областях, в центрі та в Карпатах. На решті території опадів не прогнозують.

На сході та на Закарпатті пориви південно-східного вітру досягатимуть 15-20 метрів за секунду. У більшості областей вітер буде помірним.

У Києві 15-го травня без істотних опадів. Вночі стовпчики термометрів покажуть +4-6°, а вдень - 13,+14° тепла.

Як повідомлялося, у квітні в столиці зафіксували 13 температурних рекордів. У столиці другий місяць весни став одним з найтепліших за всю історію спостережень.

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