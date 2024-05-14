Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Наступ на Харківщину: на околицях Вовчанська йдуть стрілецькі бої – ОВА

Наступ на Харківщину: на околицях Вовчанська йдуть стрілецькі бої – ОВА

Обстріл міста Вовчанськ / Фото: t.me/UA_National_Police

ЗСУ намагаються зачистити Вовчанськ на Харківщині.

Окупаційні війська Росії продовжують атакувати на Вовчанському напрямку. Наразі на північних околицях міста точаться стрілецькі бої.   

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Наші воїни намагаються стабілізувати лінію фронту по всіх абсолютно напрямках, де ворог намагається просунутись. Активно ворога знищують, наразі намагаються зачистити і саме місто Вовчанськ", - розповів він.

Нагадаємо, Буданов розповів, що окупанти заблоковані на рубежах на Харківщині.

Читайте також провідні новини дня:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація