Наступ на Харківщину: на околицях Вовчанська йдуть стрілецькі бої – ОВА

ЗСУ намагаються зачистити Вовчанськ на Харківщині.
Окупаційні війська Росії продовжують атакувати на Вовчанському напрямку. Наразі на північних околицях міста точаться стрілецькі бої.
Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Наші воїни намагаються стабілізувати лінію фронту по всіх абсолютно напрямках, де ворог намагається просунутись. Активно ворога знищують, наразі намагаються зачистити і саме місто Вовчанськ", - розповів він.
Нагадаємо, Буданов розповів, що окупанти заблоковані на рубежах на Харківщині.
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