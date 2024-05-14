Наступ на Харківщину: на околицях Вовчанська йдуть стрілецькі бої – ОВА

Окупаційні війська Росії продовжують атакувати на Вовчанському напрямку. Наразі на північних околицях міста точаться стрілецькі бої.

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Наші воїни намагаються стабілізувати лінію фронту по всіх абсолютно напрямках, де ворог намагається просунутись. Активно ворога знищують, наразі намагаються зачистити і саме місто Вовчанськ", - розповів він.

Нагадаємо, Буданов розповів, що окупанти заблоковані на рубежах на Харківщині.

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