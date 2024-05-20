Россияне утром ударили по Херсону: один человек погиб

Российские военные сегодня, 20 мая, обстреляли Днепровский район Херсона. Один человек получил ранение, еще один – погиб.

Об этом сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко.

Местный житель госпитализирован с минно-взрывной травмой. В результате утренних российских обстрелов также погиб местный житель.

Что известно об обстрелах Херсона в сутки

Российские военные в сутки из разных видов вооружения обстреляли 19 населенных пунктов Херсонской области. Под обстрелами и авиаударами российской армии находились Новокаиры, Нововоронцовка, Новорайск, Берислав, Золотая Балка, Дорожное, Новоалександровка, Широкая Балка, Михайловка, Никольское, Тягинка, Антоновка, Станислав, Садовое, Зимовник, Качкаровка, Красное.

Ранения получили восемь человек. Повреждены многоэтажка, 21 частный дом, сельскохозяйственная и коммунальная инфраструктура, а также три автомобиля.

Напомним, 19 мая российские военные в сутки из разных видов вооружения обстреляли 12 населенных пунктов Херсонской области. Два человека погибли, еще двое получили ранения.

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