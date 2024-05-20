Когда начнут рассылать повестки по почте: ответ Кабмина

Повестки по почте начнут рассылать после того, как истечет 60 дней на обновление военно-учетных данных. Это произойдет 18 июля.

Об этом говорится в постановлении Кабмина.

Как отмечается, повестка о вызове резервиста или военнообязанного в ТЦК и СП может быть направлена указанными органами военного управления средствами почтовой связи рекомендованным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес его места жительства. Это осуществляется по истечении 60 дней, отведенных законодательством на уточнение своих учетных данных. Речь идет в том числе об адресе места жительства.

"В случае неуточнения в течение 60 дней резервистом или военнообязанным своего адреса места жительства повестка направляется в его адрес зарегистрированного/задекларированного места жительства", – говорится в постановлении.

Она направляется адресату не позднее, чем в течение следующего дня после подписи повестки соответствующим руководителем. При этом день явки по вызову определяется не ранее 14 дней со дня отправки повестки.

Напомним, украинские военкоматы готовятся перейти к единой электронной базе. Так, каждому мужчине в возрасте 18-60 лет присвоят электронный код.

Читайте также: