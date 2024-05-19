Закон о мобилизации: в каком случае можно не приходить в ТЦК

В Украине вступил в силу новый закон о мобилизации.
В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Он, в частности, предусматривает, что всем военнообязанным, призывникам и резервистам в возрасте от 18 до 60 лет необходимо обновить свои данные – мобильный телефон, фактический адрес проживания и email (при наличии).
В Минобороны объяснили, что сделать это можно тремя способами:
- загрузить приложение "Резерв+" (доступно для IOS и Android);
- в ЦНАПе;
- в ТЦК и СП.
Причины для неприбытия в ТЦК:
- препятствие стихийного характера;
- болезнь гражданина;
- военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в определенный пункт и срок;
- смерть близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника жены (супруга).
В случае неприбытия гражданин обязан в кратчайшие сроки, но не позднее трех суток от определенных в повестке даты и времени прибытия в ТЦК, сообщить о причинах неявки, обратившись к указанному в повестке территориального центра комплектования или любым другим способом с последующим его прибытием в срок, не превышающий семь календарных дней.
Напомним, в Минобороны разъяснили, нужно ли обновлять учетные данные тем, кто сделал это до 18 мая.
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