Закон о мобилизации: в каком случае можно не приходить в ТЦК

В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Он, в частности, предусматривает, что всем военнообязанным, призывникам и резервистам в возрасте от 18 до 60 лет необходимо обновить свои данные – мобильный телефон, фактический адрес проживания и email (при наличии).

В Минобороны объяснили, что сделать это можно тремя способами:

загрузить приложение "Резерв+" (доступно для IOS и Android);

в ЦНАПе;

в ТЦК и СП.

Причины для неприбытия в ТЦК:

препятствие стихийного характера;

болезнь гражданина;

военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в определенный пункт и срок;

смерть близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника жены (супруга).

В случае неприбытия гражданин обязан в кратчайшие сроки, но не позднее трех суток от определенных в повестке даты и времени прибытия в ТЦК, сообщить о причинах неявки, обратившись к указанному в повестке территориального центра комплектования или любым другим способом с последующим его прибытием в срок, не превышающий семь календарных дней.

Напомним, в Минобороны разъяснили, нужно ли обновлять учетные данные тем, кто сделал это до 18 мая.

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