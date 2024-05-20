День ангела 20 мая: кого и как поздравлять с именинами

20 мая 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 20 мая

20 мая 2024 поздравьте с именинами Александра, Алексея, Ивана (Яна), Иосифа, Никиту, Тимофея, Сюзанну.

Александр — из древнегреческого "защитник". В детстве смелый, сильный, искренний. Во взрослом возрасте очень уверен в себе, целеустремлен, знает, чего хочет.

Алексей — имеет древнегреческие корни, означает "защищаю". В детстве проявляет черты подлинного защитника. Очень общителен. Во взрослом возрасте становится упрямым и упорным.

Иоанн (Ян) — в переводе с древнегреческого "милость Божия". В детстве неспешный и взвешенный, часто спокоен. Во взрослом возрасте любит работать руками.

Иосиф – древнееврейское имя, которое означает "пусть Бог вознаградит". В детстве любит смены, активный, подвижный. Во взрослом возрасте становится терпеливым и усидчивым.

Никита — с греческого переводится как "победитель". В детстве осторожен, спокоен. Во взрослом возрасте становится радостным и активным, любит находиться в шумных компаниях.

Тимофей — имеет греческие корни и означает "почитать Бога". В детстве часто послушен, чем радует родителей. Во взрослом возрасте становится уязвимым и любит наблюдать за другими.

Сюзанна — от древнееврейского слова "лилия". В детстве упрямая, чувствительная, уязвимая. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, даже иногда слишком. Никогда не совершает необдуманных поступков.

День ангела 20 мая – душевные поздравления в прозе

День ангела 20 мая – душевные поздравления в прозе / Фото: Unsplash

Поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя от всех невзгод, наполняет твою жизнь светом и радостью, а каждый день дарит новые возможности для осуществления мечтаний.

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С Днем Ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда был рядом, помогал в трудную минуту и указывал правильный путь. Пусть каждый твой шаг будет уверен и ведет к большим свершениям.

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Сегодня твой День Ангела, и я хочу пожелать тебе безграничного счастья, крепкого здоровья и несокрушимой веры в собственные силы. Пусть ангел-хранитель всегда ведет тебя по жизни, как звезда-путеводитель.

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Прими мои искренние поздравления с Днем Ангела! Пусть этот день принесет тебе гармонию и покой, а твой ангел-хранитель дарит тебе чувство защищенности и любви.

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Поздравляю с прекрасным праздником – Днем Ангела! Желаю, чтобы твой ангел всегда вдохновлял тебя на благие поступки, поддерживал в трудные моменты и помогал находить радость в каждом дне.

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