День ангела 20 травня: кого та як вітати з іменинами

20 травня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 20 травня

20 травня 2024 року привітайте з іменинами Олександра, Олексія, Івана (Яна), Йосипа, Микиту, Тимофія, Сюзанну.

Олександр — з давньогрецької "захисник". В дитинстві сміливий, сильний, щирий. В дорослому віці дуже впевнений у собі, цілеспрямований, знає, чого хоче.

Олексій — має давньогрецькі корені, означає "захищаю". В дитинстві проявляє риси справжнього захисника. Дуже товариський. В дорослому віці стає впертим і наполегливим.

Іван (Ян) — в перекладі з давньогрецької "милість Божа". В дитинстві неспішний та виважений, часто спокійний. В дорослому віці любить працювати руками.

Йосип — давньоєврейське ім'я, яке означає "нехай Бог винагородить". В дитинстві любить зміни, активний, рухливий. В дорослому віці стає терплячим і посидючим.

Микита — з грецької мови перекладається як "переможець". В дитинстві обережний, спокійний. В дорослому віці стає радісним та активним, любить перебувати у галасливих компаніях.

Тимофій — має грецьке коріння і означає "почитати Бога". В дитинстві часто слухняний, чим радує батьків. В дорослому віці стає вразливим та любить спостерігати за іншими.

Сюзанна — від давньоєврейського слова "лілея". В дитинстві вперта, чутлива, вразлива. В дорослому віці стає працьовитою, навіть інколи надто. Ніколи не робить необдуманих вчинків.

День ангела 20 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 20 травня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усіх негараздів, наповнює твоє життя світлом і радістю, а кожен день дарує нові можливості для здійснення мрій.

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З Днем Ангела! Бажаю, щоб твій ангел-хранитель завжди був поруч, допомагав у скрутну хвилину і вказував правильний шлях. Нехай кожен твій крок буде впевненим і веде до великих звершень.

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Сьогодні твій День Ангела, і я хочу побажати тобі безмежного щастя, міцного здоров’я та незламної віри у власні сили. Нехай ангел-охоронець завжди веде тебе по життю, як зірка-путівник.

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Прийми мої найщиріші вітання з Днем Ангела! Нехай цей день принесе тобі гармонію і спокій, а твій ангел-хранитель дарує тобі відчуття захищеності і любові.

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Вітаю з чудовим святом - Днем Ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди надихав тебе на добрі вчинки, підтримував у важкі моменти і допомагав знаходити радість у кожному дні.

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