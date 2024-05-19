У переможців "Євробачення-2024" Nemo забрали нагороду - кришталевий мікрофон

Переможці "Євробачення-2024", швейцарські співаки Nemo зізналися, що в них забрали кришталевий кубок.

Про це артисти розповіли в ефірі Hits radio, відео з якого з'явилося в TikTok. Коли Nemo просто на сцені розбили кришталевий мікрофон, організатори видали переможцям новий. Однак це був запасний та неофіційний кубок, тож його довелося забрати.

"Вони дали нам новий мікрофон, коли наш зламався. Потім вони забрали його, бо це був не офіційний приз, а запасний", - поділилися артистки.

Nemo на Євробаченні 2024

Nemo говорять, що нині в них немає кришталевого мікрофону і вони не знають чому так сталося. Однак, співаки працюють над тим, аби отримати свій кубок.

"Ми точно не знаємо, що трапилося, але він (кришталевий мікрофон – прим. ред.) не в нашій валізі. Ми зараз працюємо над тим, аби забрати його знову. Ми правда не знаємо, де він зараз", - зізналися артисти.

Кришталевий мікрофон "Євробачення" / Фото: Associated Press

Нагадаємо, переможцями "Євробачення-2024" стали швейцарські співаки Nemo. Артисти настільки зраділи, що випадково розбили кришталевий кубок просто на сцені.

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