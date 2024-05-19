У победителей "Евровидения-2024" Nemo забрали награду - хрустальный микрофон

Победители "Евровидения-2024", швейцарские певцы Nemo признались, что у них забрали хрустальный кубок.

Об этом артисты рассказали в эфире Hits radio, видео из которого появилось в TikTok. Когда Nemo прямо на сцене разбили хрустальный микрофон, организаторы выдали победителям новый. Однако это был запасной и неофициальный кубок, поэтому его пришлось забрать.

"Они дали нам новый микрофон, когда наш сломался. Потом они забрали его, потому что это был не официальный приз, а запасной", – поделились артистки.

Nemo на Евровидении 2024

Nemo говорят, что сейчас у них нет хрустального микрофона и они не знают, почему так произошло. Однако певцы работают над тем, чтобы получить свой кубок.

"Мы точно не знаем, что случилось, но он (хрустальный микрофон – прим. ред.) не в нашем чемодане. Мы сейчас работаем над тем, чтобы забрать его снова. Мы правда не знаем, где он сейчас", — признались артисты.

Хрустальный микрофон "Евровидения" / Фото: Associated Press

Напомним, победителями "Евровидения-2024" стали швейцарские певцы Nemo. Артисты настолько обрадовались, что случайно разбили хрустальный кубок прямо на сцене.

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