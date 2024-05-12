Небинарный победитель "Евровидения-2024" разбил хрустальный кубок прямо на сцене – видео

Только что в Мальме, Швеция, отгремел грандиозный финал международного музыкального конкурса "Евровидение-2024".

Так, победителем шоу стал представитель Швейцарии с псевдонимом Nemo, которые выступали с композицией The Code. Певец не мог сдержать слез от услышанного. В частности, звезда не ожидала почти от каждой страны-конкурсантки получить по максимальных 12 баллов.

После объявления результатов зрительского и судейского голосования традиционно победителю вручается кубок и он исполняет свою конкурсную композицию. Nemo не стали исключением и еще раз вышли на главную сцену Malmo арены, чтобы зарядить еврофанов своим мощным голосом и энергетикой.

Nemo на Евровидении 2024

Nemo на Евровидении 2024

Правда, эмоции швейцарца настолько зашкаливали, что прямо на сцене его кубок случайно разбился. Это случилось в конце победного выступления, когда исполнитель с кубком в руках сел на пол и хотел поклониться. Так, в результате адреналина и бешеной эмоциональности трофей в виде хрустального микрофона треснул пополам. Впрочем, этот досадный случай хоть и несколько расстроил Nemo, однако точно не помешал осознанию, что следующее "Евровидение-2025" состоится у них на родине, в Швейцарии.

Nemo broke the code and the trophy as well#Eurovision #Switzerland pic.twitter.com/LXMbS0Wm1P — Eurovision Insider (@escinsiders) May 11, 2024

Nemo на Евровидении 2024

Nemo на Евровидении 2024

Nemo на Евровидении 2024

Напомним, редакция сайта ТСН.ua вела текстовую онлайн-трансляцию конкурса. Мы тщательно следили за тем, что во время финала проходило на главной сцене в Мальме и первыми сообщали интересные и курьезные моменты "Евровидения-2024".

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