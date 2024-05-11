"Евровидение-2024": текстовая онлайн-трансляция грандфинала конкурса

Сегодня, 11 мая, в шведском городе Мальме начнется грандиозный финал международного песенного конкурса "Евровидение-2024".

За победу в этом году неожиданно будут бороться только 25 стран, а не 26, как обычно. В финале на сцену не выйдут Нидерланды, потому что их дисквалифицировали.

От Украины на сцену "Евровидения" выйдет дуэт певиц alyona alyona и Jerry Heil, которые будут бороться за хрустальный кубок с песней Teresa & Maria.

Сайт ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию, чтобы наши читатели первыми узнавали самые интересные события на конкурсе, а также имя победителя.