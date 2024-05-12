"Евровидение-2024": победу в конкурсе одержала Швейцария

Только что в Мальме, Швеция, отгремел международный песенный конкурс "Евровидение-2024".

За вечер на сцене Malmo Arena выступило 25 стран-участниц, ведь 26-е Нидерланды незадолго до начала финала были дисквалифицированы из-за нарушения правил. Так, по результатам голосования телезрителей и судей первое место занимает Швейцария. Ее в этом году представлял Nemo с композицией The Code, в которой воспевается "разрушение кода".

В общей сложности швейцарскому победителю удалось получить 365 баллов от членов национального жюри. В частности, большинство стран отдало Nemo максимальное количество баллов – 12. А зрители выступление оценили в 226 баллов. Таким образом, в сумме певец получил для своей родины 591 балл.

Певец Nemo на Евровидении 2024 / Фото: Associated Press

Отметим, что редакция сайта ТСН.ua вела текстовую онлайн-трансляцию конкурса. Мы тщательно следили за тем, что во время финала проходило на главной сцене в Мальме и первыми сообщали интересные и важные моменты "Евровидения-2024".

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