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Половина Украины "покраснела": названа причина

Половина Украины "покраснела": названа причина

Украинским регионам снова грозит баллистика / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Позаботьтесь о собственной безопасности.

В почти половине украинских областей объявлена воздушная тревога.

Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью.

Мониторинговые каналы предупреждают о пусках КАБ с вектором движения на Волчанск.

Напомним, что ранее украинские военные предупредили об активности вражеской тактической авиации.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ остановили продвижение кафиров в Харьковской области, однако бои продолжаются.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт ответил, когда Украина сможет перехватить инициативу на фронте.

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