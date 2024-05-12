Половина Украины "покраснела": названа причина

Позаботьтесь о собственной безопасности.
В почти половине украинских областей объявлена воздушная тревога.
Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью.
Мониторинговые каналы предупреждают о пусках КАБ с вектором движения на Волчанск.
Напомним, что ранее украинские военные предупредили об активности вражеской тактической авиации.
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ остановили продвижение кафиров в Харьковской области, однако бои продолжаются.
Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт ответил, когда Украина сможет перехватить инициативу на фронте.
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