Половина України "почервоніла": названа причина

У майже половині українських областей оголошена повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

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Нагадаємо, що раніше українські військові попередили про активність ворожої тактичної авіації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ зупинили просування окупантів на Харківщині, проте бої тривають.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт дав відповідь, коли Україна зможе перехопити ініціативу на фронті.

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