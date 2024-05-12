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Половина України "почервоніла": названа причина

Половина України "почервоніла": названа причина

Українським регіонам знову загрожує балістика / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Потурбуйтеся про власну безпеку.

У майже половині українських областей оголошена повітряна тривога. 

Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою. 

Моніторингові канали попереджують про пуски КАБ з вектором руху на Вовчанськ. 

Нагадаємо, що раніше українські військові попередили про активність ворожої тактичної авіації

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ зупинили просування окупантів на Харківщині, проте бої тривають.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт дав відповідь, коли Україна зможе перехопити ініціативу на фронті.

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