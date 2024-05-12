Зафіксовано масове скупчення окупантів поблизу Стариці - Deep State

На Харківщині - гаряче.
Щонайменше 3 російські ОВТ в південній частині села Огірцеве були зафіксовані вдень 11 травня 2024 року.
Про це інформує аналітичний канал Deep State у соціальних мережах.
Дрони Сил Оборони фіксують техніку противника в селі, що свідчить про просування ворога.
Зафіксовано масове скупчення росіян біля Стариці.
Більше сотні окупантів рухалися колонами перед штурмом села вдень 11 травня.
"Даний факт підтверджує, що ворог проводить повноцінну операцію, а не просто зайшли ДРГ полякати місцевих", - йдеться у повідомленні.
"На одному з відео підрозділу "Гострі Картузи" ворожа піхотна колона рухається південніше села Мороховець", - зауважили в Deep State.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що на Харківщині тривають бої за Глибоке.
Додамо, що вранці 10 травня російські окупанти пішли у наступ на державному кордоні на північ від Харкова. Минулої доби Збройні сили України відбили понад 20 атак на Слобожанському та Куп'янському напрямках.
У зв'язку з інтенсивним обстрілом з боку противника у Вовчанську та прилеглих селах розпочали евакуацію місцевого населення.
Військовий Денис Ярославський, коментуючи наступ РФ на Харківщині, заявив, що є багато питань до тих, хто залишив позиції і до фортифікаційних споруд.
ТСН.ua зібрав усе, що відомо про наступ у Харківській області станом на 11 травня.