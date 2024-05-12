Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зафіксовано масове скупчення окупантів поблизу Стариці - Deep State

Зафіксовано масове скупчення окупантів поблизу Стариці - Deep State

Ворог проводить повноцінну операцію / Фото: t.me/DeepStateUA

На Харківщині - гаряче.

Щонайменше 3 російські ОВТ в південній частині села Огірцеве були зафіксовані вдень 11 травня 2024 року. 

Про це інформує аналітичний канал Deep State у соціальних мережах. 

Дрони Сил Оборони фіксують техніку противника в селі, що свідчить про просування ворога.

Зафіксовано масове скупчення росіян біля Стариці. 

Більше сотні окупантів рухалися колонами перед штурмом села вдень 11 травня.

"Даний факт підтверджує, що ворог проводить повноцінну операцію, а не просто зайшли ДРГ полякати місцевих", - йдеться у повідомленні. 

"На одному з відео підрозділу "Гострі Картузи" ворожа піхотна колона рухається південніше села Мороховець", - зауважили в Deep State. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що на Харківщині тривають бої за Глибоке

Додамо, що вранці 10 травня російські окупанти пішли у наступ на державному кордоні на північ від Харкова. Минулої доби Збройні сили України відбили понад 20 атак на Слобожанському та Куп'янському напрямках.

У зв'язку з інтенсивним обстрілом з боку противника у Вовчанську та прилеглих селах розпочали евакуацію місцевого населення.

Військовий Денис Ярославський, коментуючи наступ РФ на Харківщині, заявив, що є багато питань до тих, хто залишив позиції і до фортифікаційних споруд.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про наступ у Харківській області станом на 11 травня.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація