"Євробачення-2024": текстова онлайн-трансляція грандфіналу конкурсу

Нарешті стане відомо, хто стане переможцем 68-го за рахунком пісенного конкурсу.

Сьогодні, 11 травня, у шведському місті Мальме розпочнеться грандіозний фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024".

Так, за перемогу цьогоріч неочікувано боротимуться лише 25 країн, а не 26, як зазвичай. У фіналі на сцену не вийдуть Нідерланди, адже їх дискваліфікували.

Від України на сцену "Євробачення" вийде дует співачок alyona alyona та Jerry Heil, які боротимуться за кришталевий кубок з піснею Teresa & Maria.

Сайт ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію, аби наші читачі першими дізнавалися про найцікавіші події на конкурсі, а також ім'я переможця.