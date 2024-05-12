"Ніч буде складна": на Харківщині тривають бої за Глибоке

Продовжуються важкі бої на Харківщині.

Про це заявили представники підрозділу "Гострі картузи" окремого загону спеціального призначення "Омега" Національної гвардії України у повідомленні у соціальних мережах.

"Через великий натиск росіян нашим оборонцям довелося відійти з деяких позицій. О чотирнадцятій годині розпочалися бої за населений пункт Глибоке, який має стратегічне значення. Росіяни вмирають пачками, але все одно давлять і місцями досягають успіху. Ніч буде дуже складна", - йдеться у повідомленні.

"Сьогодні в ході важких боїв наші оборонці були змушені відійти ще з декількох своїх позицій, ще один населений пункт сьогодні повністю відійшов під російський контроль. Станом на 20:00 йдуть бої за населений пункт Глибоке", – кажуть українські бійці на відео.

Раніше українські воїни повідомляли, що російських десантників, які штурмували Харківщину.

"У них все так добре що навіть немає змоги забрати своїх "двохсотих". І це майже на кордоні, буквально декілька км в глибину України. Поки що все йде не зовсім за російським планом, але не забуваємо що це тільки початок і все ж росіяни мають плацдарм до подальших наступальних дій", - додали у Силах оборони.

Додамо, що вранці 10 травня 2024 року росіяни пішли у наступ на державному кордоні на північ від Харкова.

У зв'язку з інтенсивним обстрілом з боку противника у Вовчанську та прилеглих селах розпочали евакуацію місцевого населення.

Військовий Денис Ярославський, коментуючи наступ РФ на Харківщині, заявив, що є багато питань до тих, хто залишив позиції і до фортифікаційних споруд.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про наступ у Харківській області станом на 11 травня.

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