"Універсальна" кров стане реальністю: вчені наблизилися до вирішення давньої проблеми

Люди з групою крові I(0) є універсальними донорами, якщо не враховувати резус-фактор. Але в екстремальних ситуаціях, коли переливання крові терміново необхідно багатьом людям, першої групи крові може виявитися недостатньо.

Група швецьких та данських вчених наблизилася до вирішення давньої проблеми – створення "універсальної" донорської крові, яка підійде для переливання кожній людині.

Про це пише Live Science.

Робота в цьому напрямку ведеться з 1980-х років. Дослідники з'ясували, що поверхня еритроцитів вкрита довгими ланцюжками молекул цукрів. Ці молекули є антигенами, тобто якщо людині перелити кров іншої групи, організм відреагує на неї як на ворожі чужорідні агенти й атакуватиме донорські еритроцити. Подібних антигенів позбавлена лише кров першої групи.

Вчені з'ясували, що деякі ферменти можуть розчиняти ці ланцюжки цукрів і перетворювати кров будь-якої групи на тип I(0). На перших етапах експерименти проводили за участю ферментів кавових зерен, але на останньому етапі дослідники використали коктейль ферментів бактерій, які живуть у кишківнику людини.

Результати з групою крові III(B) були майже ідеальними – 91–96% спроб показали потенційну сумісність донора та реципієнта у пробірці. Але група II(A) виявилася хімічно складнішою – проби були сумісними лише у половині випадків, що насправді у два з половиною рази покращило попередні результати.

"Ми буквально полюємо на чарівний фермент або коктейль ферментів, і результат вже дуже близько. Тепер потрібно довести, що це безпечно і що еритроцити нормально виживають у кровообігу", – сказав д-р Стівен Спиталник, один з директорів Лабораторії трансфузійної біології Колумбійського університету, який не брав участі в дослідженні.

Дослідники наголошують, що перш ніж цей метод можна буде випробувати у клінічних умовах, необхідно ще багато зробити. Але вони ще на один крок стали ближче до створення "універсальної" донорської крові.

Нагадаємо, вперше в історії астронавти виростили клітини крові людини у космосі. Китайські астронавти вирощували ці клітини у лабораторному модулі два тижні.

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