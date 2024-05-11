РФ непереможна?: Жорін про переваги і недоліки армії окупантів

Жорін визнав, що ракет і КАБів у росіян справді неймовірно багато, але теза про непереможність РФ занадто перебільшена.

Теза про непереможність РФ і невичерпність ресурсів росіян – частково теж елемент ворожої пропаганди.

Таку думку висловив екскомандир "Азову", заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.

Жорін визнав, що ракет і КАБів у росіян справді неймовірно багато, адже вони зробили це пріоритетом і розвивають та вдосконалюють цей напрямок.

"А, наприклад, що стосується броньованої техніки, танків - вони не можуть відновити ту кількість, що знищується на лінії фронту. Людського ресурсу у них багато, проте зеки, віддалені регіони вже закінчуються. Скоро в хід підуть такі категорії російського населення, де втрати будуть набагато більш відчутні", – вважає військовий.

Жорін згоден, що ворога не можна недооцінювати. Але й закликає не забувати, що непереможних ворогів немає.

Раніше Максим Жорін попередив, що зараз на фронті склалася чи не найзагрозливіша ситуація від початку повномасштабної війни.

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